Stéphanie BOUCULAT

Gestion et coordination du domaine applicatif Front Office et apport d'une vision marketing et technique. Soucieuse de la qualité de prise en charge des clients et de la facilité pour les vendeurs à utiliser nos outils, j'aime challenger l'existant et être force de proposition face aux différentes problématiques techniques, business ou humaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

AMOA

SQL

Communication

B2B

Marketing