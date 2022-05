Stéphanie BOUTET

- Métier : Plus de treize ans d’expérience dans le conseil, l’analyse et l’assistance à la mise en place d’applications financières de reporting et d'élaboration Budgétaire.



- Projets : Réponse aux appels d'offres, direction de projets, animation des comités, formation, veille technologique.



- Management : Gestion du staffing et de la montée en compétence des consultants, organisation et animation des réunions planning, recrutement.



- Outils EPM : Oracle - Hyperion Planning - Essbase / SAP BPC