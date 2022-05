Stéphanie BRANQUART

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Management :

Pilotage de centre de profit, analyse du compte de résultat mensuel

Elaborer la politique de management selon les orientations stratégiques et définir les plans d'action

Fédérer et animer une équipe

Créer et maintenir un climat social optimum compatible avec les objectifs fixés

Contrôler la conformité d'application des obligations légales et réglementaires et mettre en place les actions appropriées

Participer aux réunions de Direction

Participer, élaborer, améliorer, appliquer le système qualité en vue de satisfaire les clients



Ressources Humaines :

Recrutement : sourcing, sélection des candidats, contrôle de référence, entretien d’embauche, validation des recrutements

Veiller à la bonne gestion du suivi du personnel et aux différents traitements informatiques de production (DUE, contrats, paie, congés, accidents du travail, médecine du travail, gestion de frais…)

Favoriser le développement des collaborateurs : mener les entretiens annuels, monter les dossiers de formation, valider avec la Direction les évolutions salariales et de postes

Veiller au suivi des dossiers juridiques

Appliquer et faire appliquer les procédures de l’entreprise relatives à le prévention et à la sécurité ( réalisation de livrets d’accueil, fiches de postes…)



Développement commercial :

Mise en œuvre d’une stratégie commerciale.

Organisation de l’action commerciale

Assurer la démarche commerciale ( Prospection-négociation-vente)

Facturation- Recouvrement- traitement des litiges



Promouvoir l’entreprise :

communiquer sur l’activité et les prestations auprès d’acteurs institutionnels

S’intégrer dans des réseaux économiques (JCE, BNI…)

Partenariat au quotidien avec : Pôle Emploi, Cap Emploi, Greta, Afida, Afpi, Missions locales, MEEF, PLIE etc… Mise en œuvre de contrats spécifiques.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



07/2007 à ce jour : ADEQUAT- Soissons et Reims – France

Responsable Inter - agences de Travail Temporaire/CDD/CDI

Création en Octobre 2007 de l’agence de Soissons

Création en Mai 2011 de l’agence de Reims





09/ 2002 à 06/2007 : MANPOWER France- Soissons -Villers-Cotterêts- France

(Industrie – Transport- Logistique-Tertiaire )

Attachée Commerciale





11/ 2001 à 08/ 2002 : CDD-FENZY SA- GROUPE BACOU DALLOZ- Roissy

Assistante commerciale export

(Europe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud)





10/2000 à 10/ 2001 : CENTRALE IMMOBILIERE- Soissons

Agent commercial



01/ 2000 à 09/ 2000 : ACTUA Travail Temporaire- Nancy

Attachée commerciale tous secteurs



02/ 1998 à 12/ 1999 : ACTIF Travail Temporaire- Nancy

Assistante commerciale secteur agro-alimentaire Chargée de recrutement



05/ 1997 à 01/ 1998 : SPRINT Intérim – Metz

Assistante d’agence



11/1996 à 05/ 1997 : CDD- TRANSPORTS GIRAUD LORRAINE – Metz

Employée Service Administratif et commercial



Mes compétences :

Ressources Humaines

Développement commercial

Management

Kinésiologie

Développement personnel

Gestion du stress