Stephanie BRAULT

MES OBJECTIFS : Investir mon énergie dans le domaine du marketing opérationnel et évènementiel pour faire appel à mes qualités d’organisatrice et de communication dans le cadre d’une entreprise internationale de valeur.

MES COMPÉTENCES:

• Ouverture d’esprit et grande capacité d’adaptation accentuée par une expérience de vie à l’étranger pendant 8 ans, de 2001 à 2009, en Suède et aux États-Unis.

• Forte capacité de travail et d’organisation.

• Sens du service et de la satisfaction client.

• Expertise en évènementiel et création d’incentives en B2B après 9 ans d’expérience au sein du groupe TOTAL, en France.

Marketing direct

Marketing opérationnel

Communication

Organisation d'évènements

Travail en équipe