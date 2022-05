Stéphanie BRÉDIF

-Expertise en biologie cutanée

-Management et coordination de projets de démonstration d'efficacité d'actifs cosmétiques et produits cosmétiques par des modèles cellulaires et tissulaires

-Gestion de programmes de recherche appliquée en biologie cutanée en liaison avec des équipes de recherche institutionnelles

-Interface R&D marketing : accompagnement dans la valorisation des projets

-Veille technologique, scientifique et concurrentielle

-Communication scientifique

-Alimentation et entretien portefeuille brevets











Mes compétences :

Biologie cutanée

Cosmétique

R&D

Communication scientifique

Innovation

Culture cellulaire

Gestion de projet