Stéphanie BRIGNON

Salariée du groupe AXA depuis plus de 20 ans, mon parcours professionnel aux côtés des Directions des Ventes, des équipes de la Distribution et du Marketing m'a conduit à rejoindre le Cabinet Interne de Recrutement pour détecter et recruter des talents commerciaux pour les réseaux de distribution d'AXA en France.

Faire connaitre les valeurs et la stratégie d'AXA, identifier des potentiels et les accompagner vers la réussite sont mes principales missions.

J'accompagne les managers dans le développement de leurs forces de vente aussi bien en statut d'indépendant que de salarié.

Si vous êtes déterminé(e) et curieux (se), si vous avez le sens du contact, le goût du challenge et une force de conviction, il y a forcément une carrière commerciale qui vous correspond chez AXA. Salarié ou indépendant, commercial ou expert, il existe de nombreuses façons d'exprimer votre talent et de développer vos compétences. Consultez nos offres et partagez-les !



Mes compétences :

Animation d'équipe

Marketing opérationnel

Conception graphique

Communication

Recrutement

Assurance

Conduite de projet