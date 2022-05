Stéphanie BROODTHUIS

De formation d’ingénieur généraliste (sensibilisation domaine informatique) complétée d'un module d'analyse par la valeur (identification du besoin et analyse fonctionnelle), je travaille depuis maintenant plusieurs années en tant que consultante.



Ayant un profil d'intermédiaire entre le métier et la technique, je suis fortement intéressée par des missions AMOA à consonance informatique: gestion documentaire, élaboration de supports utilisateurs (tutoriels, guides de formation...) et conception fonctionnelle sur des thématiques de digitalisation, solution informatique, etc.



Mes compétences :

Langage CSS

Spécifications fonctionnelles

Microsoft SharePoint

HTML

Gestion du document

Paint .NET

XML

Analyse des besoins

Support client logiciel et matériel

Merise

Active Directory

SQL

Maquettage (IHM)

Procédures

Mantis bug tracker

Recette fonctionnelle

Office 365

Digitalisation

Espaces collaboratifs