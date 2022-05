Stephanie BROYER

Je suis une femme dynamique,épicurienne, sérieuse , consciencieuse, attendant de ceux qui l'entourent un même niveau d'exigence sur soi.



"Carpe Diem": c'est mon leitmotiv.Donner le meilleur de soi, aller jusqu'au bout de soi-même et laisser l'amertume et la quête du pouvoir aux autres.

S'enrichir de toute relation ou d'évènement de sa vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin d'en tirer un enseignement, pour toujours avancer sans se retourner, en gardant foi en soi et en ses possibilités.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Communication

Ressources humaines