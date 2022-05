Stephanie BRUN

Planifier la demande, suivi et ordonnancement de la production d'une gamme complète de produits puis suivi de la livraison dans les 6 centres de distribution Européens du groupe.



Approvisionner composants et conditionnements auprès de fournisseurs asiatiques et européens.



• analyse des besoins ERP et planification production

• calcul des stocks de sécurité - gestion des délais de livraison

• suivi commandes et relance fournisseurs internationaux

• assurer un taux de service à 95% pour les centres de distribution européens

• relation constante avec services commerciaux, marketing, production, achats