Stéphanie BUGNICOURT

Je suis en poste actuellement mais suis en recherche active d'un poste de

Responsable E-commerce, E-merchandising, Marketing Web.



MES ATOUTS :

> TRILINGUE : Je parle quotidiennement l'anglais et l'espagnol.

> RICHESSE de mon expérience ...Technico-Commercial, Chef de publicité, Coordinatrice de production Web & Manager d'équipe, Responsable Marketing Web ...des postes à la fois diversifiés et complémentaires. La vision Communication ne peut être dissociée de la vision plus rationnelle du Marketing. Et en parallèle quelques années de Management qui m'ont permis de renforcer ma capacité d'écoute et de leadership.

> INNOVATION ...les métiers du marketing opérationnel sur le point de vente et du Web sont des espaces qui demandent d'être en constante recherche de solutions nouvelles et de créativité. Il faut surprendre pour attirer le client.

> REACTIVITE ... le monde du commerce est à un certain rythme qu'il faut suivre pour être toujours présent. Le métier de coordinatrice m'a apporté structure et anticipation.

Mon poste actuel m'impose d'avoir toujours une marge d'avance pour agir et réagir face aux résultats les plus inattendus.



Mes compétences :

Créativité

Communication

Emailing

Marketing

Google analytics

Internet