Stéphanie BUSCHIASSO

De formation psychologue du travail (INETOP).

Expérience en bilans de compétences.

Plus de 16 ans d’expérience au service de jeunes aux profils variés: accompagnement global vers l'emploi, aide au choix professionnel, recherche de formation, mais aussi accompagnement social (logement, santé, handicap).

J'ai pu également mettre en place et coordonner divers dispositifs collectifs, toujours dans le soucis du respect de mes valeurs de partage et de bienveillance, avec bonne humeur et rigueur.

Le travail en équipe au service du public est mon principal moteur.



Mes compétences :

Entretiens individuels

Bilan de compétences

Conception pédagogique

Coordination de projets

Animation de réunions

Animation d'ateliers

Administratif

Travail en équipe