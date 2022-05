Stéphanie CACHOUX

Bienvenue sur mon profil Viadéo !



J'ai 17 ans d'expérience significative en conduite de projets, accompagnement au changement, et animation de la formation, au service des collectivités territoriales, associations, et entreprises du bassin économique d'Occitanie et Pays de la Loire.



Le choix délibéré en 2011 de sortir de ma zone de confort et fuir une certaine routine m'a permis de travailler mon employabilité, d'appréhender les différentes techniques de valorisation de mon parcours professionnel, et de participer à des projets innovants au sein de plusieurs associations dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire (insertion), mais aussi au cœur des entreprises du numérique au sein de l'économie "réelle".



A ce jour j'engage une démarche pro-active de repositionnement professionnel dans l'objectif de développer le numérique en faveur de l'insertion professionnelle en tant que chargée de mission emploi formation.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger dans ce domaine et solliciter une rencontre professionnelle !



Mes compétences :

Ordonnancement

Reporting clients – Tableau de Bord

Management d'équipes

Fidélisation client

Gestion de projets

Développement commercial

Gestion de la relation client

Services

Formation

Accompagnement au changement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Insertion socioprofessionnelle

Aisance relationelle