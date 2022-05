Stéphanie CADAPEAUD

Mon parcours professionnel m'a permis de découvrir et de progresser

dans les secteurs de l'industrie, des services aux entreprises, du bâtiment ;

et dans les domaines du service clients, du système qualité, de la gestion de la formation professionnelle, de l'assistanat polyvalent.



Grâce à ce parcours j'ai acquis des méthodes de travail, une culture d'entreprises, une capacité à m'adapter rapidement.



Appréciant le travail varié au sein d'une équipe, je propose mes compétences et reste prête à en acquérir de nouvelles pour continuer à évoluer.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion de la Formation professionnelle

Gestion comptable