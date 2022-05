Stephanie CALAIS

Conseil et accompagnement des clients dans la mise en place de projets marketing opérationnel en amont et pendant la durée de vie du projet. (conseil, solution, opérations). Mise en place et coordination opérationnelle de projets marketing multicanaux à dominante digitale.



Mes compétences :

retro planning

Gestion de projet de marketing operationnel

Gestion de budget

Gestion et conseil clientèle

Coordination des services

Reporting

Suivi clientèle

Test utilisateur

Gestion administrative