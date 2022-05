Après une longue pratique de la danse et du Tai Chi ainsi qu'une expérience professionnelle dans la direction de production culturelle, j'ai repris des études en médecine chinoise traditionnelle et en shiatsu.

Je suis installée depuis 4 ans et je reçois en séances individuelles.

J'interviens également en entreprise et j'anime régulièrement des ateliers d'initiation.