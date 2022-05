Stéphanie CANAC

Titulaire du DESS de droits des Assurances de Bordeaux et d'un DEA de droit privé général, j'ai aujourd'hui plus de 16 ans d'expérience dans le domaine des assurances de personnes en gestion de projets et management d'équipes.



J'ai commencé ma carrière dans un petit cabinet de courtage à Mérignac en Gironde puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre PREDICA à PARIS pour un poste en maîtrise d'ouvrage assurances.



Ces deux premières expériences qui alliaient compétences "métier" et management de projets ont été un atout important pour rejoindre le Groupe MOLITOR en 2002. D'abord recrutée en tant que responsable du service prestations prévoyance, je me suis vue confier très vite la responsabilité totale du centre de gestion prévoyance et frais de santé. Nommée membre du comité de Direction en 2009, j'ai quitté mes fonctions de Directeur des opérations de gestion la même année,pour rejoindre la société IGA SE, éditeur de logiciel pour les assurances de personnes en tant que Directeur de projets. En 2012, nous avons créé une business unit de courtage d'assurances spécialisée dans la gestion en marque blanche des produits d'assurances santé et prévoyance. J'ai pendant 3 ans diriger les deux structures IT et Gestion. Depuis le 1er janvier 2016, je me consacre entièrement à l'activité de gestion afin d'en assurer le développement à travers notamment des acquisitions de portefeuille et de cabinets de courtage.



Mes compétences sont diverses et complémentaires : management des organisations, expertise fonctionnelle, formation, coordination interne et externe, relations commerciales, gestion des budgets, conduite du changement, communication.



Mes compétences :

Assurances

Comité de pilotage

Management

Management Projets

Organisation

Pilotage

Conduite du changement

Conduite de projet

Assurance

Gestion