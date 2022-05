Stéphanie CANIK DE MENDONÇA

20 années d'expérience dans la grande distribution, dont 15 ans en tant que Manager de Rayons

2 années d'enseignement en commerce et vente dans un lycée professionnel

Désormais investie personnellement dans le conseil en gestion de patrimoine et d'épargne auprès des professionnels et des particuliers



Tout cela me définit comme une personne qui aime gérer, encadrer, animer.

Avoir des responsabilités, prendre des décisions et pouvoir agir en relative autonomie.



Mes compétences :

Management

Gestion

Communication