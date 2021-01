Stéphanie CAOUDAL

Stéphanie, cent pour cent bretonne, animatrice adjoint de collectivité dans le service périscolaire à la mairie de vauhallan (91).

accueil des enfants primaire et maternelle avant et après l'école. Et sur le temps de midi (primaire).

replacement aussi, en école maternelle, le matin ou l’apres-Midi. Ou bien la journee entière. C’est aussi gérer un groupe d'enfants scolaire et extrascolaire.



animatrce également au centre de loisirs de la ville.les mercredis et *pendant les vacances scolaire.(*sauf quand je suis en vacance).