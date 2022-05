Stephanie CAPITAINE

Commerce

• Suivi et fidélisation des Clients Grands Comptes

• Gestion des dossiers d’appel d’offres nationaux et internationaux

• Reporting Client, organisation de manifestations commerciales

• Supervision des démarrages des nouveaux clients.



Organisation

• Préparation, coordination, traitement des dossiers

• Organisation de réunions, gestion de planning,

• Suivi d’actions, compte rendu de réunion.

• Interface entre les différents services au niveau national et international.



Communication

• Diffusion de l’information en interne & externe

• Etude de marché





Ressources Humaines

• Recrutement

• Suivi et gestion des intérimaires

• Organisation et suivi d’expatriation worldwide





Mes compétences :

Gestionnaire Grands Comptes

Anglais

Contact client

Informatique

Appels d'offres