Stéphanie CARER

Parcours Professionnel

Depuis Juil.2002 - PME d’implantation nationale positionnée sur le marché du soin à domicile (CA de 50 M€ - 380 salariés)

 2010 à ce jour Responsable du Contrôle de Gestion

o Tableaux de bord mensuels et indicateurs

o Budget des 28 agences (centre de coûts et/ou centre de profits),

o Gestion des relations avec la direction Générale, les directeurs régionaux et les gestionnaires d’agence,

o Optimisation des outils de gestion

 2008 à 2010 Contrôleur de Gestion

o Aide à la mise en place du service contrôle de Gestion de l’entreprise

o Choix et mise en œuvre d’un outil décisionnel (Business Object), participation à la rédaction de l’expression des besoins par module

o Déploiement du projet et formation des utilisateurs

o Analyse de coûts et ratios

 2005 à 2008 Responsable Comptable à la suite de la fusion des filiales avec la société mère

o Elaboration des comptes annuels et des situations mensuelles,

o Etablissement des déclarations fiscales,

o Gestion des relations avec les commissaires aux comptes,

 2002 à 2005 Comptable en charge de la gestion de 4 filiales avec 8 agences en France



1998-2002 Collaboratrice - Cabinet d’Expertise comptable – Toulouse

 Gestion d’un portefeuille clients (Sarl, S.A. avec consolidation et intégration fiscale),

 Responsable du service social : gestion de la paie et des charges sociales de l’ensemble des dossiers du cabinet.

1996- 1998 Collaboratrice - Cabinet d’expertise Judiciaire – Agen et Toulouse

 Diagnostic économique et financier des entreprises en redressement judiciaire

 Analyse au plan juridique, social et financier les offres de reprise et les perspectives d’avenir



1994 - 1996 Resp. administrative Société de Promotion Immobilière





Mes compétences :

Dynamique

Business Objects

Budgets

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Forecasting

Contrôle de gestion

Reporting

Environnement multi sites

Rigueur

Comité de direction

Management

Comptabilité analytique

Gestion budgétaire

Gestion de projet

SAP Contrôle de Gestion