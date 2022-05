Stephanie CARLIER

J'ai eu différentes expériences professionnelles, en tant qu'attachée commerciale en B to B dans un groupe de télécommunications, et aussi dans la vente en B to C. A Chaque fois, c'est mon engagement et la croyance dans mon entreprise, qui ont été les éléments moteurs de ma réussite.



Alors, j'ai voulu partager cette expérience, cette vision d'un monde qui change, je rencontre des entreprises à qui je vends de la formation destinée à mesurer la motivation de chacun de leurs collaborateurs. Une entreprise, pour avancer à besoin d'une équipe soudée, solidaire, mais les collaborateurs ont aussi besoin d'être reconnu, encouragé,bref motivée. La motivation dans l'entreprise est l'affaire de tous et pour y parvenir , faut il encore s'y intéresser.



Mes compétences :

Techniques de vente

Techniques de Management

Manager

Professionnalisme

Communication

Persuasion

Performance

Motivation

Qualités humaines

Positive