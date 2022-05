Stéphanie CARPENTIER

Intérim Direct se distingue du modèle traditionnel de l’intérim en étant spécialisé uniquement dans les contrats de gestion, c’est-à-dire lorsque l’entreprise connaît l’intérimaire avec lequel elle souhaite travailler.

Cette spécialisation nous permet de réaliser des économies sur nos coûts de structure : pas de frais liés au recrutement d’intérimaires, pas de frais d’agences traditionnelles.

Ce modèle nous permet de proposer à nos clients des tarifs avantageux, leur générant d'importantes économies sur leurs charges de personnel.



De plus, nous mettons un point d’honneur à optimiser notre processus de gestion, en vous apportant réactivité, simplicité et efficacité :

• Un interlocuteur, expert en gestion de la paie et législation du travail, dédié par client en charge de l’ensemble des démarches administratives.

• Une interface web permettant, si vous le souhaitez, de gérer à distance vos différentes missions d’intérim : demande de contrat, saisie des heures, signature électronique, archivage des documents,…



