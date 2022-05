Stéphanie CARPENTIER

Je travaille septembre 2014 au Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International en tant que rédactrice chargée de dossiers relatifs aux droits de l'homme, plus spécifiquement dans les domaines de la justice pénale internationale (Cour pénale internationale, tribunaux pénaux internationaux et autres juridictions), des droits économiques, sociaux et culturels, des entreprises et droits de l’Homme, et de la mémoire de la Shoah.

Ces responsabilités impliquent la rédaction de notes de synthèse et d'instructions aux postes multilatéraux, ainsi que de participer à des négociations européennes et internationales.



J'occupais auparavant le poste de chargée de mission sur la zone Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Mauritanie) au Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE). Mes missions consistaient en la préparation des dossiers ministres à l'occasion de leurs déplacements dans ces pays, ainsi que la réception de délégations étrangères en France. Ce travail de réseau impliquait une coordination permanente avec le Ministère des Affaires Etrangères ainsi que les directions sectorielles du MEDDE, et associait également les entreprises françaises intervenant dans les pays d'Afrique du nord.



Ce poste faisait suite à trois années passées à la préfecture du Val d'Oise en tant que responsable qualité/chargée de mission modernisation, ce qui impliquait des missions variées: responsable des relations avec les usagers, responsable handicap, mise en place des mutualisations avec les autres services déconcentrés du département (dépenses, archivage, formations...), le projet essentiel ayant été la mise en place de la démarche qualité et l'obtention par la préfecture et les sous-préfectures de la certification "Qualipref" délivrée par la société Afaq-Afnor. Suite aux résultats obtenus par la préfecture dans le cadre d'enquêtes mystère relatives à la Charte Marianne, j'ai également eu la possibilité de participer à la 5ème conférence européeene sur la qualité dans les services publics de l'UE qui s'est tenue à Tampere (Finlande) en septembre 2006.



Cette prise de poste succèdait à ma réussite au concours des Instituts Régionaux d'Administration, dont la formation dure un an (2004-2005).



Mes expériences professionnelles précédentes s'orientent avant tout vers l'international:

Assistante de la Directrice des programmes internationaux de l'organisation humanitaire "Enfants du Monde-Droits de l'Homme" (janvier - juin 2004).

Stage de neuf mois à l'ambassade de France en Autriche: service de presse, puis chancellerie diplomatique (septembre 1999 - juin 2000).





Mes compétences :

Droits de l'homme

Environnement

Energie

Développement durable

Gestion de projet

Gestion administrative

Communication

Politique