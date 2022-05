Stéphanie CARTRON

Mon diplôme de Langues Étrangères Appliquées (anglais et allemand) en poche, j'ai posé mes valises à Paris. Afin de renforcer le côté professionnel et opérationnel de mon parcours, j'ai suivi une formation d'Attaché de Direction proposée par la CCI de Paris.

Je me suis ensuite lancée dans la vie active et j'ai exercé le métier d'Assistante de Direction dans plusieurs entreprises parisiennes avant de revenir dans la région nantaise. Au fil de ses rencontres, j'ai su m'adapter aux différentes personnes et structures.

En poste pendant une dizaine d'années dans la même entreprise, j'ai hâte de repartir aujourd'hui sur un nouveau projet.



Mes compétences :

Service client

Evénementiel

Planification

Microsoft Outlook

Traduction anglais français

Anglais

Microsoft Office