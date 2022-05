Stéphanie CASCARINO

Avec 14 ans d'expérience dans divers postes d'assistante, j'ai un profil d'assistante très polyvalent: de direction, commerciale, marketing et même communication. J'ai sue développer autonomie et force de proposition, tout en alliant prise d'initiative et respect des hiérarchies.



Je suis actuellement à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône en tant que conseillère/assistante pour le service développement des entreprises et des territoires (création, developpement commercial, export, innovation, environnement, communication).



Etant en CDD, je reste en veille quant aux offres d'emploi à durée indéterminée à pourvoir.



Mes compétences :

Secrétariat

Rédaction

Communication

Organisation

Rigueur

Relationnel

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Prospection commerciale