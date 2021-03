Stéphanie CORDIER

Traductrice de langue maternelle française propose services de traduction / correction / relecture / rédaction de l'anglais et de l'allemand vers le français. Mes domaines de travail sont les traductions techniques (par exemple électricité, réseaux de distribution, énergies renouvelables, automates, automobile...), la finance, banque et l'économie, le tourisme, l'informatique, le marketing, le sport y compris l'équitation et les sports équestres, l'actualité et les traductions de sites web. toutes mes traductions sont réalisées dans le souci d'une qualité irréprochable, fidèles à la lettre, mais aussi à l'esprit du texte source et dans le respect absolu du secret professionnel et des délais. Bonne capacité de recherche pour les mots inconnus.

Services disponibles en langue française uniquement :

- rédaction de contenus (contenus Web, blogs, réseaux sociaux, tous types de contenus pour l'entreprise, rapports d'entreprise, présentations...)

- corrections de texte en français (grammaire, orthographe, syntaxe, style...)



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Économie

Marketing

Automobile

Informatique

Traductions techniques

Sport

Équitation

Tourisme

Finance

Électricité

Automates programmables

Sports équestres

Relecture / corrections

Conception-rédaction

Rédaction web

Rédaction de contenus

Marketing d'affiliation

Créativité

Sécurité des données

Cybercrime

Blockchain