Stéphanie FAIVRE

Je suis art thérapeute et praticienne en hypnose en cabinet privé, en structure hospitalière et pour un réseau de santé dans les Hauts de Seine.



Depuis 2002, jai acquis une large expérience professionnelle tout en continuant : à me former, à travailler sur moi-même, à faire superviser mon travail de thérapeute et à développer ma créativité par les arts.



Je peux proposer des ateliers dart-therapie en groupe ou en individuel et utilise différentes médiations artistiques (arts plastiques, marionnettes, improvisation théâtrale) avec un public denfants, dadolescents et dadultes .



Laccompagnement thérapeutique avec lhypnose sexperimente en séance individuelle et peut apporter une réponse à un grand nombre de difficultés.



Je me déplace également à domicile pour les personnes qui souhaitent bénéficier de mes services mais ne peuvent se déplacer.



Je suis membre actif accrédité de la Fédération Française des Arts Thérapeutes (FFAT).



Pour tout renseignement ou prise de contact : 06.14.39.70.52 - www.stephaniefaivre-artherapie-92.com



Mes compétences :

Créativité

Thérapie individuelle

Therapie de groupe

Créativité et réactivité

Plasticien

Art thérapeute

Peintre

Développement personnel

Coordination de projets