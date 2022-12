Stéphanie GILLARD

Ingénieure en sûreté nucléaire et en environnement, spécialisée de formation dans la gestion des ressources naturelles renouvelables.



Compétente en études dimpact environnemental, en évaluation du risque sanitaire et en appui de gestion de projet, je suis intervenue au sein de différentes missions.



Je possède également de réelles capacités dadaptabilité, dorganisation et suis autonome.



Actuellement en poste en tant qu'ingénieure études dans la sûreté nucléaire, je reste en veille sur la région Tourangelle.



Mes compétences :

Sûreté nucléaire

Conservation

Eau

Écologie

Environnement

Étude d'impact

Recherche

Reglementation

Réglementation environnementale

Gestion de projet