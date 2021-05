Stéphanie JOLY

Après 12 années dans le domaine du recrutement et des ressources humaines, je suis aujourd'hui conseillère emploi comme indépendante et en tant que salariée à mi-temps au sein de la Maison de l'Emploi d'Eybens.

Mon activité est basée sur l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance par le biais de la formation aux techniques de recherche d'emploi :

- CV

- Lettre de motivation,

- Préparation aux entretiens

- Utilisation des nouvelles technologies

Il s'adresse aux écoles, instituts de formation, organismes d'accompagnement et aux particuliers.



Ce que j'aime, au delà de la partie technique, c'est conseiller et motiver.

On se sent parfois seuls dans la recherche d'emploi.



Au plaisir de vous accompagner!



Mes compétences :

Recrutement

Contrat de travail

Gestion administrative

Accueil nouveaux collaborateurs

Gestion de projet

Accompagnement à l'emploi