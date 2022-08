Stephanie LACHAL

Directrice Technique et Projet d’Idéha (SEM / Bailleur social) depuis septembre 2017, j’ai en charge l’ensemble des services techniques : prospection, opérations neuves, réhabilitation, entretien et maintenance.

Je m’appuie sur une équipe de 10 collaborateurs pour mener à bien ces missions.



Je serai heureuse d’échanger avec vous sur l’évolution du marché de la prospection immobilière, du montage d’opérations public et privé et des nouveaux enjeux pour le logement social.



Architecte DPLG,

J’ai exercé 5 ans en maitrise d’œuvre :

- de la phase d’esquisse à la livraison/ GPA, en passant par l’organisation et le suivi de chantier (corps d’états séparés et en entreprises générale)

- spécialisée en « commande publique » et « rénovation », y compris en site occupé.



J’ai 8 ans d’expérience en maîtrise d’ouvrage au sein de bailleurs sociaux (OPH Ville et Départementaux), dont les 3 dernières années en tant que Directrice de Développement.

Dans les différentes régions où j’ai travaillé, j’ai développé un réseau auprès des agents immobiliers, notaires, promoteurs et collectivités locales pour assurer la prospection foncière.

J’ai piloté des projets de logements et d’ERP :

- de la faisabilité à la mise en service,

- en travaux neuf comme en rénovation,

- en négociant avec les partenaires institutionnels et les collectivités territoriales (terrains, subventions, autorisations administratives…)

Exerçant des fonctions de management depuis plus de 10 ans, j’ai acquis « des savoirs faires » et « savoirs être » tant en management direct des équipes et qu’en management transversal (services des OPH, partenaires / acteurs des projets).



Ces 4 dernières années j’ai travaillé pour des collectivités territoriales, au sein d’un service Patrimoine.

J’ai établis et réalisé une programmation de travaux d’entretien et maintenance d’ERP (Hôtel de Ville, lieux de culte, EHPAD) et ERT ( CTM, Bâtiments Généraux…) ainsi qu’un PSP.

J’ai également continué à manager une équipe qui avait en charge principalement les travaux d’urgence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecture

OPC

Programmation