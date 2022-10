Stéphanie PÈLERIN

Educatrice de jeunes enfants de formation, la relation à l'autre a toujours été au coeur de mes interrogations et aspirations. Un parcours dans le milieu du social, de la petite enfance et de la famille. Petit à petit, mon regard se tourne vers l'accueil et l'accompagnement individuel de la personne... l'écoute, la reconnaissance.. planter des petites graines, qui germeront ou pas...

En quête d'outils, je me forme en sophrologie et en communication PNL. Ces formations m'offrent un éventail plus large de possibilités d'exercice... ce que j'expérimente aujourd'hui en ayant créé mon activité. Je propose des séances individuelles de sophrologie pour enfants/ados/adultes dans mon "cabinet"; ainsi que des ateliers ou interventions en institutions, associations, ..., autour de la relaxation, l'expression (corporelle, des émotions, de l'être...).

Au plaisir d'un éventuel contact ou échange!



Ce que j'aime: l'expression, l'émotion et son expression ce qui m'amène à flirter avec l'expression artistique comme le chant, la voix, l'écriture et la danse toujours dans des expérimentations hors cadre.

J'aime la relation corps-esprit et tourne de plus en plus mon regard vers ces disciplines et expressions, en quête de réalisation et créations!



Mes compétences :

Chanteuse

Danse

Danse thérapie

Danseuse

Formation

Gestion du stress

Microsoft Expression

Musique

Relaxation

Sophrologie

Sophrologue