10 années d'expérience en Hôtellerie Hospitalière et Logistique.

Principales compétences : Rédaction et Accompagnement de mise en place de projet hôtelier en secteurs de soins, Audits, Expertises, Recrutement et Formation des équipes, Elaboration de cahiers des charges pour appels d'offres, Rédaction de protocoles qualité pour accréditation, Etre Le Référent Expert dans les domaines hôteliers et Logistiques au sein de l'établissement.