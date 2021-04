Stéphanie POSTEC

Depuis 07/2010

Responsable de projet B2B pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa et sa filiale Arkéa Banking Services.

- création du SI Bancaire d'un établissement de paiement français (comptabilité, tenue de solde, comptes de paiement, déclarations réglementaires, déclarations fiscales, gel des avoirs...).

- externalisation de prestations liées à la gestion d'un compte sur livret pour le compte d'une banque tiers : création du SI Bancaire (site web, risques, EIB, comptabilité, livret, base client, reporting,...), définition et mise en place de l'organisation des activités front / middle / back.

- externalisation de prestations liées à la gestion de crédits spécialisés moyen terme pour les personnes morales pour le compte d'une banque tiers : mise en oeuvre de l'application de gestion, définition de l'organisation back-office / middle-office.



Entre 04/2003 et 06/2010

Management

- Gestion opérationnelle et animation des équipes,

- Elaboration et contrôle des objectifs collectifs et individuels,

- Recrutement : entretien RH, participation à des forums, sourcing,

- Entretien annuel des collaborateurs,

- Gestion des compétences,

- Elaboration et contrôle des SLA,

- Mise en œuvre des politiques de qualité et d’industrialisation,

- Relation client : comité directeur, comité de pilotage, suivi technique, reporting,

- Delivery manager.



Direction de projet (2009 : Direction de 2 Centres de Services / CA cumulé : 5 M€ / Effectif : 100 pers. max – 70 pers. en moyenne)

- Gestion contractuelle et financière,

- Organisation des projets : définition des rôles et responsabilités de l’équipe projet,

- Supervise l’activité de l’équipe projet élargie (jusqu’à 100 personnes en pic de charge, 30 personnes en moyenne),

- Elaboration des plannings de production,

- Gestion et optimisation des coûts de production,

- Elaboration et contrôle des indicateurs de production,

- Gestion des besoins : personnels, matériels, formations …

- Pilotage de la montée en compétences des équipes et du transfert de compétences,

- Animation des réunions internes et externes : comité de pilotage interne, comité opérationnel projet interne, comité directeur, comité de pilotage,

- Gestion des risques,

- Direction simultanée du 2 Centre de Services,

- Certifiée Engagement Manager niveau 2 (certification national Capgemini).



Avant-Vente (Principales références : Arkéa, ProCapital, Orange Labs, La Poste, MAIF, MAAF, GDF, Banque de France, Groupama)

- Réponse aux appels d’offre : qualification des besoins, rédaction des propositions techniques et commerciales, définition du modèle économique, définition des SLA, rédaction de la convention de services, définition du catalogue de prestations, définition de l’organisation projet, rédaction du PAQ/PQS, rédaction du protocole de réception…

- Support aux avant-ventes sur la partie Centre de Services : cadrage de la solution, retours d’expérience, aide à la mise en œuvre…



Informatique

- Pratiquées :

Mainframe : CICS, TSO, JCL, COBOL, TELON, DB2, VSAM, ENDEVOR, FILE AID, XPEDITER, NATURAL, ADABAS, PACBASE, DL1

- Encadrées :

Java/J2EE, Struts, PHP, C, C++, J2ME, Python, Javascript, Ajax, Silverlight, Liferay, Noheto