Stéphanie Rostein est sophrologue certifiée au RNCP (seul titre de sophrologue reconnu par l'Etat), gage de la qualité de sa formation professionnelle et de son aptitude à exercer en tant que sophrologue.

Elle est également Médiateur Familial Diplômé d'Etat (DEMF), formée à l'Université Paris X.



Votre médiatrice et sophrologue accompagne les enfants, les adolescent.e.s, les adultes et les couples :

- en téléconsultations actuellement en raison des risques sanitaires

- au sein de son cabinet de Neuilly sur Seine sur l'île de la Jatte.



Les séances thérapeutiques de sophrologie sont notamment indiquées pour traiter les troubles suivants :

- gestion du stress, nervosité, troubles du sommeil, fatigue,

- manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, timidité, préparation aux examens, prise de parole en public

- gestion des émotions (angoisses, colère, phobies, peurs, etc.), états dépressifs, mal-être, dépression,

- dépendances (alcool, cigarette, drogues, jeux ou autre, etc.),

- manifestations psychosomatiques diverses (énurésie, bégaiement, problèmes de peau), gestion de la douleur, acouphènes.



Ou pour aborder, avec moins de difficulté, certaines étapes de votre vie :

- deuil, divorce, séparation,

- difficultés relationnelles (avec vos proches ou votre environnement professionnel),

- réorientation professionnelle,

- réorientation personnelle,

- départ des enfants,

- retraite.



En sa qualité de médiatrice familiale et conjugale, Stéphanie Rostein vous propose un espace confidentiel en organisant des rencontres conjugales ou familiales, afin de vous permettre de faire le point sur votre situation personnelle, d'apaiser ou de rétablir un dialogue au sein de votre couple, de trouver des solutions face aux difficultés liées à votre séparation, de (re)construire votre relation parent-enfant. Elle accueille les couples, les couples en instance de séparation ou séparés, ainsi que les (beaux)-parents et les enfants.



N'hésitez pas à consulter le site de votre sophrologue et médiatrice familiale et conjugale pour plus de détails : cabinetdapaisement.com