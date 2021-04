Stéphanie SÉE

Désormais experte du marché immobilier en Principauté de Monaco je suis en relation avec tous les acteurs économiques du Pays afin de me faciliter la recherche de nouveaux produits et de nouveaux clients.



Forte de dix années d'expérience en qualité de négociatrice et j'ai été également gestionnaire patrimonial en Principauté de Monaco dans deux établissements de Private banking .



Bien que très autonome dans mon activité, Je suis dotée dun esprit

d'équipe et du sens des résultats.

Véritable femme de terrain, j'apprécie d' être associée à des projets cohérents et pragmatiques.





Mes compétences :



Immobilier

Gestion patrimoniale

Ingénierie patrimoniale

Vente

Finance

Marketing

Management

Communication