Steven GIBOUDEAU

Bonjour



Depuis Juin 2009, j'ai travaillé au sein de CGI France en tant que gestionnaire paie dans un premier temps et désormais depuis 2013 sur un poste de chef de file où je participe aux travaux de maintenance, et d'évolution du système SAP HR.



Ce dernier poste m'a permis de développer mes connaissances du système SAP sur la partie paie et time, et de maîtriser tous les outils, programmes permettant la mise en place de contrôles et reportings.

J'ai également pu travailler sur différents projets transverses (migration de données, mapping de liaison entre interfaces, phase de tests) avec des équipes différentes (parfois étrangères).



A l'écoute du marché actuellement. Je suis disponible pour se rencontrer afin d'échanger sur nos expériences et éventuellement envisager une collaboration.



Cordialement,

Steven



Mes compétences :

Hypervision

Paie

SAP