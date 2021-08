Mia-Capucine TARDY

La qualité est l’affaire de tous, il est donc normal que tous les salariés exigent et méritent de recevoir chaque mois une paie de qualité réalisée par des Gestionnaires Paies rigoureux et sérieux.



12 ans d'expérience, d'évolution, de connaissance et de reconnaissance en tant que Gestionnaire paie, je me donne toujours les moyens de tenir un portefeuille paie de qualité. Réactive et opérationnelle, ma force est de rester disponible pour répondre et satisfaire tant aux besoins de la Société qu'aux besoins des salariés.



Je suis une personne de confiance, rigoureuse et organisée qui éprouve beaucoup d’intérêt pour mon métier et trouve passionnant le domaine de la Paie et des Ressources Humaines qui est en perpétuelle évolution.



Mes compétences :

SAP

ZADIG

HR Access

Pléiades

Teams RH