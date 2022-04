Sylvain TARDY

Je suis coordinateur des systémes d'information utilisés en imagerie médicale.

PRINCIPALES RESPONSABILITES :

-Coordination opérationnelle des informaticiens imagerie,

-Animation et planification des réunions transversale et opérationnelle,

-Définition des priorités (techniques et opérationnelles) en coordination avec directeur adjoint de la DSII, le responsable du PAM d’imagerie et de la direction des plateaux médico-technique

-Définition des standards et des procédures applicables à l’imagerie,

-Conseil auprès des intervenants DSII (déploiement et renouvellement de système, support,…) et des services d’imagerie,

-Standardisation de l’information des utilisateurs,

-Participation aux projets imagerie menés par le responsable fonctionnel imagerie de la DSII,

-Gestion des ressources humaines (techniciens d’imagerie).



Mes compétences :

IMAGERIE

informatique