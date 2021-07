Steven MACFARLANE

Diplômé en Science de la Vie et de la Terre en 2008 et en Assurance Qualité en 2009, j'ai ensuite réalisé plusieurs missions intérim dans ce domaine et plus particulièrement dans la gestion des non conformités et des réclamations clients.



En Juin 2011, J'intègre en CDI le fabricant de servomoteurs Bernard Controls en tant qu'assistant qualité, chargé de la documentation pour les clients du secteur nucléaire.



En Juillet 2012, je me vois proposer une promotion interne au service commercial pour un poste de chargé d'enregistrement des commandes que j'occupe durant un peu moins de deux ans.



Je quitte la société en mai 2014 afin de me concentrer sur mon projet qui est de partir travailler a l'étranger, notamment au royaume uni.



Je travaille durant 2 années à Londres en tant qu'enseignant du jeu d'échecs dans des écoles primaires. experience qu fut très positive.



Je m'installe ensuite en Août 2016 vers Genève en suisse pour y travailler en tant qu'enseignant du jeu d'échecs



Au cours de l'année 2016/2017, J'anime les TAP (temps d'activités périscolaire) Jeu d'échecs au sein d'une école primaire, fonde un club d'échecs (Le cavalier gessien) et dispense des cours privés.



Mes compétences :

Anglais courant

Support client

Assurance qualité

Coaching individuel

Enseignement

Coaching d'équipe