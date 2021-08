Sylvain BESNARD-GAUTHIER

Je suis jeune diplômé d'un Master en Commerce International, et je cherche principalement un emploi dans l'export. Avant cela, J'ai obtenu une licence de Langues Etrangères Appliquées.



Mon stage m'a confirmé mon goût pour l'export, mais aussi pour le marketing international et la logistique.



Je parle couramment l'anglais et l'espagnol. J'ai effectué un an d'études en Ecosse, à Edimbourg, et j'ai travaillé deux mois en Espagne.



Je maîtrise le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).



Mes compétences :

Excel

Export

Outlook

Word

ADV

Commerce International

International

Marketing