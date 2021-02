Sylvain CARBONNIER

Technicien Métrologue multi grandeurs, mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir les compétences techniques et organisationnelles permettant la gestion métrologique d'un parc instrumental (base de données et campagne d'essais) ainsi que la maintenance préventive et corrective d'un instrument de mesure.

Ayant été amené à travailler en permanence au contact avec le client, j'ai pu développer des compétences humaines et relationnelles me permettant d'être autonome dans mon travail



A l'écoute de nouvelles opportunités. Je suis mobile sur l'ouest de la France



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail à : carbonniersylvain@yahoo.fr



Mes compétences :

Qualité

Mesures physiques

Métrologie

Chimie

Electronique

Microsoft Office

LabVIEW

Metcal