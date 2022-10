Sylvain CARRER

Autodidacte en informatique j'ai su acquérir des connaissances variées et une expérience sérieuse dans le domaine de l'internet et du décisionnel.

J'ai renforcé cette expérience par un Master2 en Ingénierie et Gestion des Systèmes d'Informations (IGSI) obtenu en juin 2008.



Autonome, volontaire et rigoureux sont mes qualités premières.



Mes compétences :

Business Intelligence

SQL

Data warehousing

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

MySQL

Business Objects

PHP

MS Integration Services

Oracle Data Integrator

MS Reporting Services

MS Analysis Services

DigDash

HTML

CSS