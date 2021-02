Sylvain DAL-MOLIN

Ingénieur Sécurité Environnement - Aubert&Duval Ancizes



Mes différentes missions :

. Assurer le déploiement de la politique HSE Groupe.

. Etablir et mettre en œuvre les programmes de prévention du site (feuille de route).

. Assurer l'expertise technique HSE et représenter le Responsable d'Activité sur les sujets HSE.

. Déployer et animer les nouveaux processus/démarches/activités HSE.

. Assurer le pilotage du tri et valorisation des déchets.

. Piloter l'évaluation des risques site en collaboration avec l'ensemble des acteurs des services HSE, production, maintenance et établissement des orientations site.

. Animer l'équipe de Managers HSE du site.