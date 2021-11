Sylvain DELORAINE

Je suis technicien robotique spécialsé dans le process peinture.



Ce metier est trés interessant car on continu d'apprendre tous les jours.

Je suis issue d'une filière automatisme, ce qui m'as conduit à me spécialiser dans la partie programmation et communication avec l'environnement de production.

j'ai mené de nombreux projets à leur terme chez des clients principalements dans l'industrie automobile.

Je maitrise les générations de robots de peintures, S4P, S4P+ et IRC5P.

Mes projets nécessitent autonomie, polivalence technique, ainsi que des compétances dans l'installation et la mise en oeuvre de cellules robotisées.

Je suis aussi en contact direct avec le client, et le forme à l'utilisation de son moyen de production.





J'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreux voyages et de découvrir d'autre personnes et différentes cultures (d'entreprise).

j'ai aussi pu améliorer mon anglais, mon espagnol ainsi que mon portuguais, que je maitrise correctement.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

Automotive

Automovil

COMPUTING

English

Espagnol

Español

Industrie automobile

Informatica

Informatique

Inglés

Microsoft Project

Paint

Peinture

Pintura

Portuguais

Portuguese

Programación

programador

Programmation

Programmer

programmeur

Programming

Robotic

Robotica

Roboticien

Robotique

Spanish

Traitement de surface