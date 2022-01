Sylvain HEBBAT

Créatif, curieux avec une bonne ouverture d'esprit, une écoute active, initiative et autonome, sens du relationnel, serviable, réservé et discret, pondération et maîtrise de soi, capacité de conviction, réactif, décisionnaire, organisé,rigoureux, force de proposition, capacité à travailler en équipe,je m'adapte pour suivre les évolutions de mon environnement,Leadership, Capacité à Convaincre.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Photojournalisme

Stratégie commerciale

Communication orale

Stratégie de communication

Recherche de partenaires

Créativité

Adaptabilité

Aisance relationelle

Attentif

Compétence