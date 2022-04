Après 8 années passés dans un cabinet de conseil et d'audit en actuariat (4 ans à Paris, 4 ans en télétravail à Niort) et après une première expérience chez MAAF en 2015, je suis actuellement en CDD jusqu'en janvier 2017 au sein du service Tarification Actuariat Produits et je recherche une opportunité professionnelle en CDI sur Niort en tant que chargé d'études statistiques/actuariat.



Mon expérience professionnelle et universitaire m'a permis d’acquérir de solides compétences en matière d’actuariat (provisionnement, tarification, analyse de données, Solvabilité 2...) , une très bonne connaissance générale du domaine de l’assurance (règlementation, produits, comptabilité, environnement global) dans différents domaines (prévoyance, vie, IARD) ainsi que la maîtrise des logiciels ou langages spécialisés (SAS, VBA, Access, Excel).



Je possède également d'excellentes qualités relationnelles que j'ai pu mettre en avant auprès de clients ou en entreprise (polyvalence, capacité d’adaptation, force de proposition, pédagogie, rigueur, capacité de synthèse).



Vous pouvez me contacter au 06 89 61 41 48 ou sylvain.lardiere@hotmail.fr



Mes compétences :

Access

Excel

SQL Server

SAS

Business objects

Assurance

Finance

Actuariat

SQL

VBA

Provisionnement

Tarification