Sylvain LE PERSON

Touche-à-tout dans le domaine de la construction j'ai participé à la conception d’aménagement de yacht et de paquebot tout aussi bien que géré des chantiers de boutiques à travers toute l'Europe.

Maitrisant Tous les Corps d’État du bâtiment j'ai encadré des chantiers d’aménagement de tours d'affaires à la défense ou vendu des maisons en carton.

Hommes de solution j'aime fédérer des équipes pour trouver des solutions optimales dans toutes les situations.

Maitrisant les complexités des système normatifs (ERP, IGH,PMR,RT 2012, BBC...) je n’hésite pas à mettre la main a la pâte sur le terrain, choisissant de manager par l'exemple.

Polyvalent et doué de qualité d'adaptation j'aime relever des challenges dynamiques et motivant.

D'un contact facile il m'est facile de m’intégrer dans des équipes partageant mes valeurs fortes.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Shopping Centres

ISO 14001 Standard

Procurement

Stock Control

Autocad

3D

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Word