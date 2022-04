Sylvain LEFORT

Responsable E-marketing au sein de la Direction Marketing & Développement, j'interviens principalement dans 3 domaines :



EMARKETING

- définition & mise en oeuvre stratégie online TNS Sofres pour le compte des secteurs d'activité de TNS Sofres : consumer, e-commerce, automobile, technology, media, politique et institutionnels, finance, tourisme...

- push : newsletter hebdomadaire + alertes thématiques TNS Sofres : http://www.tns-sofres.com/my-tns-sofres/

- campagnes e-marketing auprès clients et prospects : 3 par mois. Objectifs : communication, conquête et fidélisation, génération de leads

- référencement, tracking



ANIMATION RESEAUX SOCIAUX & EDITION DE SITES :

- conception, réalisation, webmastering siteArray

- mise à jour quotidienne : édition, études, études en souscription, business solutions

- animation des comptes Twitter (@TNS_Sofres) et SlideShare (http://www.slideshare.net/Sofres )

- création, réalisation plate-forme collaborative BtoB :Array

- sites événementiels : élections présidentielle et législatives 2007 ; élections européennes 2009

- nouvelle version site TNS Sofres : conception, arborescence, hosting

- site promotionnelArray



CRM MANAGEMENT

- mise en place du CRM en interne : définition, process

- reporting marketing

- questionnaires de satisfaction online



AUTRES :

- vidéos online : interviews hebdomadaires surArray

- éditorial : interviews offline auprès de chercheurs et analystes en sciences politiques



Mes compétences :

Animation

BtoB

BtoC

Cinéma

COMMERCE

Communication

Community management

Digital

E commerce

E-Marketing

eMarketing

Enquêtes

Internet

Management

Marketing

Marketing réseau

Microsoft CRM

Newsletter

Profiling

Référencement

Relation Client

Réseau social

Sondages

Web

Webinar