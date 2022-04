Sylvain LEPLATRE

Après des études économiques, comptables et financières, j'ai enseigné pendant 6 ans. Suite à un stage, je suis entré dans le monde HLM comme directeur adjoint puis directeur d'un office de 5000 logments. Pendant les 6 premières années , j'y ai mené un plan de redressement et ai fait beaucoup de maitrise d'ouvrage en réhabilitation et de montage financier d'opération. Pendant les 6 années suivantes, j'ai transformé l'office en OPAC et mené à bien la restructuration urabaine d'un quartier de 800 logements.

Je suis allé ensuite diriger un office de 9000 logments dans l'Est pendant 2 ans. A partir de 2001, je suis entré dans le groupe ICF pour y exercer successivement les postes de

-Directeur départemental pendant 3 ans

-Directeur Clientèle filiale pendant 3ans



Changement de cap:

Depuis le 1er juillet 2015 j'ai quitté ICF . Je dirige une entreprise qui fait de l'isolation et de l'insertion.

LINHOME a une quinzaine de salariés et son activité est tournée notamment vers l'isolation thermique

des réseaux de chauffage et d ecs mais aussi d'eau glacée

de l'isolation sous plancher

de l'isolation des combles

de l'isolation acoustique

de l'isolation coupe-feu

Vous pouvez me joindre au 0624542342





J'ai donc une expérience diversifiée de cadre dirigeant dans le logement social



Mes compétences :

Management

Management d'équipes

Relationnel