Sylvain LEPOUTRE

Ingénieur géotechnicien chargé d'études, je m'occupe de traiter des missions de type G1, G2-AVP, G2-PRO, G4 et G5 (norme NF P 94-500 révisée). Je suis ainsi amené a rédiger des devis, à établir des campagnes d'investigations précises en fonction d'un projet, à traiter différentes données (sondages lithologiques, essais pressiométriques et pénétrométriques, essais de perméabilité ...) et à rédiger les rapports en conséquence.



Mes compétences :

Géologie

Géotechnique

Contact client

Informatique

Rédaction